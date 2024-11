Toni Nadal: Boldoggá tesz, hogy Rafael-t jó embernek tartják

Mindig a háttérből figyelve, a sapkája alá rejtőzve, Toni Nadal kulcsszerepet játszott a professzionális tenisz jelenkori korszakában.

A Baleári-szigeteki edző, aki egyben Rafael Nadal korábbi világelső teniszező nagybátyja és sokáig edzője volt, alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy Rafael a sporttörténelem egyik legteljesebb versenyzőjévé váljon.

A jelenleg a Movistar által működtetett Rafa Nadal Akadémia igazgatója, aki talán a saját szívósságát, józan eszét és elszántságát is átadta unokaöccsének, az ATPTour.com-nak nyilatkozott Nadal profi pályafutásának befejezéséről.

„Néhány hónappal ezelőtt Rafael azt mondta nekem, hogy gondolkodik a visszavonuláson. A Davis-kupán, Málagában akarta befejezni” – mondta Toni. „Ez természetesen többé-kevésbé várható volt. Tudtuk, hogy ez a döntés előbb-utóbb meg fog születni. Néhány hónappal ezelőtt tudtam meg, mert Rafael eljött hozzám, hogy elmondja.”

Nadal karrierjének lezárása az idei év egyik legnagyobb sporteseménye volt, amelynek társadalmi hatását nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A leglelkesebb rajongóktól kezdve a legnagyobb riválisokig mindenki egyetértett abban, hogy Nadal visszavonulása egy korszak végét jelentette az életükben.

„𝙈𝙚 𝙖𝙡𝙚𝙜𝙧𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙖 𝙜𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙝𝙖𝙮𝙖 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙖 𝙍𝙖𝙛𝙖𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙘𝙩𝙖”. 🇪🇸 Toni Nadal reflexiona sobre el legado de 🇪🇸 @RafaelNadal al cierre de su carrera como tenista profesional.#SiempreRafa — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 25, 2024

Hogyan érzi magát mindezzel kapcsolatban Toni és mit gondol arról a karrierről, amely minden várakozást felülmúlt?

„Nem igazán szeretem a ‘büszke’ szót” – mondta Toni nagy alázattal.

„Nagyon boldog vagyok mindazzal kapcsolatban, amit elért, nyilvánvalóan a pályán, a győzelmek miatt. De leginkább az örömmel tölt el, mint családtagot, hogy egy fiú, aki arról álmodott, hogy nagy teniszező lesz, mindent megtett ezért anélkül, hogy eltévedt volna az úton. Mindig két lábbal a földön maradt, a helyes határok között maradva versenyzett.

Ez az, ami a leginkább boldoggá tesz. Nagyon jó érzés volt látni, hogy az emberek ezt mennyire értékelték.”

Ez az állandó önfegyelem – az edzési rutintól a versenyzésig – Toni által is nagyra becsült valóság, aki látta Rafa fejlődését a kezdetektől egészen addig, hogy egyetemes tiszteletnek örvendő figurává vált.

„Természetesen emelt fővel távozhat” – mondta Toni. „Mindezek után, amit elért, ilyen sok éven keresztül ott lenni, elnyerte az emberek többségének hatalmas tiszteletét. Jó benyomást hagyott maga után minden tornán, amin részt vett. Azt hiszem, egyértelmű, hogy emelt fővel vonulhat vissza.”

Nadal utolsó hónapjaiban az elkerülhetetlen vég mindig jelen volt. Az egyik legnagyobb sportkarrier utolsó lépéseit tette meg. Ez az út – számtalan legendás diadal után – véget ért, mivel a teste, amelyet évekig a határain túl terheltek, már nem bírta tovább. Ez a valóság Toni számára is közelről látható volt.

„Természetesen láttam, hogy szenved. De annyira megszoktam, hogy láttam őt szenvedni a teniszélete során” – magyarázta.

„Sokszor voltak komoly sérülései, olyan sérülések, amelyek úgy tűntek, hogy akadályozzák, sőt megakadályozhatják, hogy tovább játsszon. Mivel ehhez hozzászoktam, nem lepődtem meg azon, hogy egy kicsit szenvedett a végén. Az igazság az, hogy még ha szenvedni is láttam, azt gondolom, hogy Rafael nem panaszkodhat, mert az élet nagyon jól bánt vele.”

Fotó: Clive Mason/Getty Images

Most, hogy két évtizeden át nemzetközi sportikon volt, Nadal új fejezetet nyit.

A legenda teljessé vált – most jön az örökség megírása. A szinte egész életét meghatározó rutinok nélkül most egy új szakasz kezdődik. Toni biztos abban, hogy unokaöccse ezt is ugyanolyan könnyedén fogja kezelni, mint a karrierje bármely másik szakaszát.

„Azt hiszem, az unokaöcsém teljes normalitással fog hozzáállni az új életéhez. Mindig tudtam, hogy minden sportkarrier véget ér. Nincsenek olyan sportkarrierek, amelyek 100 évig tartanak” – mondta Toni.

„Mindenesetre úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapokban kezdte megszokni ezt az elképzelést. Természetesen a visszavonulás nehéz időszak, de nem gondolom, hogy nagyon nehéz lesz a figyelmét az élet többi részére összpontosítani, más dolgokat csinálni. Szerintem ugyanolyan szenvedéllyel veti majd bele magát ezekbe, mint bármelyik teniszmeccsébe.”

Fotó: Getty Images

Toni számára rengeteg emlék marad Nadal pályafutásából, amelyek egy edző számára hihetetlen pillanatokat jelentettek, és amelyek a rajongók emlékezetében is mélyen élnek. Az évtizedek során a pálya szélén töltött idő során vannak részletek, amelyeket soha nem fog elfelejteni.

„Természetesen emlékezni fogok például a [2008-as] wimbledoni döntőre, a Roland Garros-döntőkre, a monte-carlói tornákra. De mindenekelőtt az a folyamat marad meg bennem, amely Rafael győzelmeihez vezetett” – mondta Toni.

„Sokszor mondtam neki: Ha nem szereted a folyamatot, nehéz lesz szeretned az eredményt.

Mindig nagyra értékeltem azt a folyamatot, amin keresztülmentünk. Amióta abbahagytam Rafael edzését, néha eszembe jutnak régi győzelmek, de ugyanígy a manacori teniszklub edzései is, amikor Rafael még csak egy fiú volt, és a fonákját, tenyeresét próbáltuk fejleszteni.”