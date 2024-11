Nadal az utolsó mérkőzése után: Ha tehetném, minden nap átélném

Rafael Nadal köszöntötte a közönséget a Davis-kupa döntőjébe a Botic van de Zandschulptól elszenvedett veresége után Málagában.

A helyzet nem volt könnyű Rafael Nadal számára, aki karrierje során már számtalanszor bizonyította, hogy rendkívüli képessége van érzelmei kezelésére.

Kedden, mielőtt Nadal pályára lépett volna, az egykori világelső nem tudta visszatartani a könnyeit, miközben hallgatta hazája himnuszát, tudván, hogy talán ez az utolsó alkalom, hogy harcba induljon a pályán.

„Érzelmileg nehéz nap volt” – mondta Nadal, miután egyenes szettekben vereséget szenvedett a Davis-kupa negyeddöntőjében Botic van de Zandschulptól. „Tudtam, hogy ez lehet az utolsó meccsem profi teniszezőként. Az előtte lévő pillanatok érzelmesek voltak, nehezen kezelhetők. Sok minden kavargott bennem. Próbáltam a lehető legjobban helytállni.”

Rafael Nadal crying during the national anthem. Can be the last time. They hope it’s not. pic.twitter.com/OCkWboW3sm — José Morgado (@josemorgado) November 19, 2024

A spanyol legenda jelenlegi legjobb formája sem volt elég a holland Van de Zandschulp legyőzéséhez, aki 6:4, 6:4-es győzelmével 1-0-s vezetést szerzett hazájának a negyeddöntőben, 1 óra 51 perc alatt.

Carlos Alcaraz ezután egyenes szettekben legyőzte Tallon Griekspoort, így döntő páros mérkőzésre került sor Málagában, ahol Wesley Koolhof és Van de Zandschulp 2-1-es győzelmet aratott, véget vetve Nadal pályafutásának, miután két szettben legyőzték Alcarazt és Marcel Granollerst.

„Próbáltam a lehető legjobb hozzáállást mutatni, a szükséges energiával, függetlenül az eredménytől” – folytatta Nadal az egyéni vereség után. „A végén volt egy kis reménysugár, de nem jött össze. Az ellenfelem ma jobb volt nálam, ez van.”

Nadal azóta nem versenyzett, hogy júliusban a párizsi olimpia második fordulójában kikapott Novak Djokovictól. Azóta csak edzőpályán tudott gyakorolni. Ennek ellenére úgy érezte, készen áll arra, hogy David Ferrer kapitány rendelkezésére álljon.

„A döntés megszületett, hogy játszom. Tudtuk, hogy ez egy kicsit kockázatos döntés. David látta, hogyan edzünk, és mindannyian úgy gondoltuk, hogy én vagyok a megfelelő játékos a meccsre” – magyarázta a 92-szeres tornagyőztes. „Próbálkoztam, de nem sikerült. Végül az ember nem tudja kontrollálni a szintjét, csak a hozzáállását, az energiáját és az elszántságát. Ezekkel nem volt probléma. Egyszerűen nem voltam képes arra, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy Spanyolországnak pontot szerezzek.”

Nadal formája mindig is kérdéses volt: „Azt mondtam, ha nem érzem, hogy képes vagyok rá, nem fogok játszani” – emlékeztette az újságírókat. „Úgy gondolom, hogy az edzésem elég jó volt, de a versenyen nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy szerettem volna. De a felkészülés jó volt.”

Karrierje vége ilyen közelről nézve elkerülhetetlenül két kérdést vetett fel. Először is, játszik-e valaha újra egyéni mérkőzést? Maga Nadal így válaszolt: „Remélhetőleg lesz még lehetőség, és ma továbbjutunk. Úgy gondolom, más játékost választottam volna, ha én lennék a kapitány, bár most nincs hatalmam ezt eldönteni, ez már nem rajtam múlik.”

Végül azonban Hollandia győzelme biztosította, hogy Nadal nem játszhat több mérkőzést profi pályafutása során.

„Ha tehetném, minden nap átélném” – mondta Nadal, amikor Spanyolország még versenyben volt. „De egy dolog, amit szeretnék, és más az, ami a csapat számára a legjobb. Amit az egyén szeretne, az nem feltétlenül a legjobb a csapat számára.

„Nem a vágy hiánya miatt, természetesen megvan a vágyam. Azért vagyok itt, mert vágytam rá. Remélhetőleg lesz még helyzet. Tovább dolgozom, hogy elérhető legyek egyéniben vagy párosban. Csak annyit mondok, hogy látva a versenyen nyújtott szintemet, ha én lennék a kapitány, nem választanám magamat.”

A spanyol legendának már nincs mit bizonyítania, hiszen egy legendás karrierrel a háta mögött nem hibáztatható a mai eredmény miatt. Egészen az utolsó pontig küzdött. Mindent megtett, hogy visszajöjjön, amikor semmi sem működött mellette: a pálya gyorsasága, a mérkőzéshiány és az ellenfél, aki aznap jobb volt.

„Még amikor nyertem is, mindig keményen és önkritikusan viszonyultam magamhoz” – mondta a 22-szeres Grand Slam-bajnok. „Hogy fejlődjek, mindig a hibákat kerestem. De ma, amikor talán az utolsó meccsemet játszottam, nem leszek kemény magammal. Nem volt több bennem. Ez a valóság.”