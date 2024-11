Több mint 300 nap kihagyás után, hamarosan visszatérhet az edzésekhez a Real védője

David Alaba még 2023. december 17-én egy Villarreal elleni bajnokin szenvedett súlyos térdsérülést, elszakadt a keresztszalagja. Az osztrák védő azóta nem lépett pályára és ősszel még arról is lehetett olvasni, hogy az is benne van a pakliban, hogy már nem fog tudni visszatérni. Ugyanis a rehabilitáció vége felé a korai edzéseken nem reagált jól a sérült térde, a porc jelentősen csökkent a távolléte alatt, ami miatt a csontjai egymáshoz dörzsölődtek. Ennek következtében Alaba nem tudott edzeni anélkül, hogy ne érezne elviselhetetlen fájdalmat.

🇦🇹🔜 David Alaba (32) is back with the ball at his feet! ❤️

The Real Madrid defender has been out for over 300 days with a cruciate ligament tear. pic.twitter.com/PQb2Voow64

— EuroFoot (@eurofootcom) November 14, 2024