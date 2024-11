Könnyeikkel küszködtek: két alapember is megsérült a Real Ossasuna elleni bajnokiján

Egyikőjük épphogy visszatért, ő a könnyeivel küszködött a cserepadon. A tíz perccel később megsérülő védőt pedig hordágyon kellett lehozni a pályáról.

A Real Madridot erősítő Rodyrgo kisebb izomsérülést szedett össze október végén és ki is hagyta a Barcelona ellen 4-0-ra elveszített El Clásicot. A 23 esztendős brazil támadó a hétközi AC Milannal szemben játszott BL-meccsen már visszatérhetett, 17 percet kapott csereként beállva. Szombaton pedig az Ossasuna elleni bajnokin Carlo Ancelotti már a kezdőcsapatba nevezte őt, azonban a 20. percben le kellett hozni őt a pályáról sérülés miatt. Rodrygo nagyon elkeseredetten hagyta el a játékteret, majd a cserepadon üldögélve a könnyeivel küszködött, így könnyen elképzelhető, hogy komolyabb sérülésről van szó, mint a korábbi. A helyére Brahim Diaz állt be.

Rodrygo was visibly upset after leaving the match with an injury. pic.twitter.com/5eeIEzZnFY

Tíz perccel később újabb csapás érte a Királyi Gárdát, Éder Militaot is kényszerűségből kellett lecserélni. A brazil bekk elég komolynak tűnő térdsérülést szedett össze, hordágyon kellett levinni őt a pályáról. A 26 esztendős védő szintén alapembernek számít a Real Madridnál. Az ő helyére Raul Asencio állt be, aki így debütált a madridi együttes felnőtt csapatában.

Cikkünk írásakor Carlo Ancelotti csapata 1-0-ra vezet Vinícius Júnior góljával az Ossasuna ellen.

Militão’s injury looks serious by judging his reaction pls god don’t be another ACL pic.twitter.com/6KnuTkWRHd

— Dr Yash  (@YashRMFC) November 9, 2024