Több jó hír is érkezett az MU-szurkolóknak az Arsenal elleni rangadó előtt

Lesznek viszont fontos hiányzók is.

Szerdán eljő Rúben Amorim első igazi nagy megmérettetése, ugyanis az Arsenal otthonába látogat majd a Manchester United. A Vörös Ördögök hétvégén magabiztos győzelmet arattak az Everton ellen, többek között Zirkzee két góljának is köszönhetően 4-0-ra múlták felül a liverpooli együttest. A sikerben pedig oroszlánrésze volt Bruno Fernandesnek, aki két gólpasszt is kiosztott és a portugál edző érkezése óta remek formába került. Viszont a második félidő elején lecserélte őt Amorim és úgy tűnt, mintha sérülés miatt tett volna így.

„Egészséges. Játékra alkalmas. Ő az a fajta focista, akinek nincs szüksége túl sok pihenőre, ismeritek őt, készen áll a játékra.”

Bruno Fernandes bokáján egy nagy zacskó jég volt az Evertonnal szemben vívott meccs második félidejében, mikor már a padon ücsörgött, de úgy tűnik, csak egy rúgást vagy egy kisebb rándulást szedett össze. A Manchester United drukkerek számára más jó hírek is napvilágot láttak.

A Lille-től 62 millió euróért szerződtetett Leny Yoro elutazik a csapattal Londonba. A nagy tehetségként számon tartott 19 éves francia védő még a szezon elején szedett össze durva sérülést, így még egyetlen percet sem játszhatott a Vörös Ördögöknél. Viszont hamarosan ez a pillanat is eljöhet.

🚨🔙 Leny Yoro travels with Manchester United squad to London, back with the group — @samuelluckhurst reports. pic.twitter.com/dWpgQOKIi0

