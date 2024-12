PL-körkép: tovább robog a Chelsea, megvan Amorim első bajnoki győzelme, a Spurs nem bírt a Fulhammel

A Premier League 13. fordulójának vasárnapi játéknapján három mérkőzést rendeztek a 14.30-as idősávban.

Mozgalmas első félidőn voltak túl a csapatok. Nicolas Jackson a hetedik percben pazarul továbbította Cucurella beadását Emi Martínez kapujába. (1-0)

Nicolas Jackson opens the scoring against Aston Villa! It’s his 8th Premier League goal of the season pic.twitter.com/U5Wx6pzMOh

— Mindset Matter (@Mindsetmatter_) December 1, 2024