Thiago Alcántara visszatér a Barcelonához

Igaz, nem játékosként, hanem Hansi Flick segédezője lesz.

A nemrégiben fényes pályafutását befejező Thiago Alcántara nem maradt sokáig távol a labdarúgástól. A Barcelona, a Bayern München és a Liverpool korábbi játékosa Hansi Flick segítője lesz a katalán együttesnél. A 33 esztendős ex-futballista már junior korában is ott focizott, majd első profi szerződését is a Barcával írta alá.

Welcome to the Barça fam, Thiago! ❤️ pic.twitter.com/noOXH8dsig

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2024