Thiago Alcántara visszavonul

Hosszas gondolkodás után visszavonul Thiago, a Barcelona, a Bayern és a Liverpool korábbi labdarúgója, jelenti Fabrizio Romano.

A középpályás – többek között – kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, hétszeres német- és négyszeres spanyol bajnokként fejezi be.

🚨 EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.

Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.

Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024