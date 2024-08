Ter Stegen megdöbbentő statisztikája

Átok ül a barcelonai kapusokon?

Marc-André ter Stegen több mint 12 éve debütált a német válogatottban, de azóta egyetlen percet sem játszott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Bár ő az első számú kapus a Barcelonában, Manuel Neuer hosszú távú dominanciája miatt eddig a német válogatott kispadjára szorult.

Érdekesség, hogy egy másik barcelonai kapus is hasonló helyzetbe került korábban. Victor Valdés sem játszott egyetlen percet egyik tornán sem Spanyolország színeiben, mivel Iker Casillas kirobbanthatatlan volt a kezdőből Vicente del Bosque irányítása alatt.

Jó hír ter Stegen számára, hogy a Bayern München veterán kapusa nemrégiben bejelentette visszavonulását a válogatottól.

World Cup winner Manuel Neuer announces his international retirement after 15 years and 124 apps.

A Germany icon 🧤 pic.twitter.com/85DzuOcQr1

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2024