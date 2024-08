Ők öten követhetik Gündogant, s távozhatnak a Barcától

A Barcelona vezetősége nem elégszik meg csupán Ilkay Gündogan távozásával, további játékosoktól is megválhat a La Liga egyik óriása. Akár öttől is.

Természetesen az elmúlt néhány órában másról sem szóltak a híradások az FC Barcelona kapcsán, mint ilkay Gündogan távozásáról. A német középpályás ingyen igazolt vissza a Manchester City-hez, ahogy arról mi magunk is beszámoltunk.

A távozás egyértelműen anyagi megfontolásból következett be, igaz, a híre karról is szóltak, hogy a német összeveszett Araujóval is. Ettől függtelenül, a 33 esztendős játékmester távozása nem old meg minden bérek terén fennálló túlfizetést Katalóniában. Éppen ezért arról hallani több helyütt is, hogy Hansi Flick és Deco tövábbi játékosoktól kíván megválni az elkövetkezendő néhány nap során.

Úgy hírlik, öt Barca-spíler költözhet majd a napokban új állomáshelyre :Vitor Roque, Clément Lenglet, Mika Faye, Eric García és Pablo Torre.

Roque, Lenglet és Faye búcsúja borítékolható, ráadásul végleges formában szeretne megválni tőlük a Barca sportigazgatója. García és Torre előfordulhat, hogy csupán kölcsönjátékosként kerüljön új, avagy régi-új helyre.

Az mindenesetre biztos, hogy ők öten nem szerepelnek Hansi Flick 2024-25-ös terveiben.