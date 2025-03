Ten Hagot pofára ejtette korábbi riválisa

Jürgen Klopp állítólag kizárta annak lehetőségét, hogy Erik ten Hag legyen az RB Leipzig következő vezetőedzője.

A holland szakember 2024 októberében távozott a Manchester Unitedtől. Neve nemrégiben felröppent a lipcsei klubnál, mint potenciális vezetőedző-jelölt. A Sky Sports azonban arról számolt be, hogy Klopp – aki jelenleg a Red Bull globális futballprogramját felügyeli – elvetette Ten Hag kinevezésének ötletét.

Az RB Leipzig jelenleg csupán a hatodik a Bundesligában. Gulácsi Péter és Willi Orbán klubja a szezon végén várhatóan megválik Marco Rose vezetőedzőtől. Klopp feladatkörébe tartozik az utód megtalálása, Ten Hagot viszont elutasította és másik irányba keres tovább.

Jurgen Klopp has REJECTED former Manchester United boss Erik ten Hag as a manager option for RB Leipzig.

