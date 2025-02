Erik ten Hag négy hónapnyi hallgatás után megtörte a csendet

A Manchester United korábbi edzője azt is elárulta, mi hiányzik legjobban neki az angliai időszakából.

Négy hónap után először adott interjút Erik ten Hag az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United egykori trénere. A holland mester megosztotta a gondolatait az őt ért távozásról, valamint arról, mi az, ami leginkább hiányzik neki az ikonikus Old Trafford légköréből. Beszélt a jövőbeli terveiről is, de azt is leszögezte, amit sokan tudni véltek, bizony vannak komoly problémák az MU háza táján. Ten Hag a SEG Stories podcastben beszélt helyzetéről, amelyet a Daily Mail szemlézett.

Az 55 éves szakember két szezon alatt két trófeát is nyert a Vörös Ördögökkel. Előbb az Angol Ligakupát, majd az FA-kupát hódította el csapatával, azonban ebben az idényben ez már nem volt elég a maradásához. A rossz eredmények a menesztéséhez vezettek, egy West Ham elleni 2-1-es vereség pecsételte meg a sorsát.

„Az Old Trafford az, ami nélkülözhetetlen volt számomra, a stadion hangulata, a szurkolói atmoszféra, ami leginkább hiányzik. Egy mindig, napról napra megfogalmazott célt követsz, ám a tökéletesség sosem ér véget. Számos csúcspontot élhettünk meg, de mindig törekednünk kellett arra, hogy felülmúljuk önmagunkat, mert a jó sosem elég – jobb mindig lehetséges” – szögezte le a holland tréner.

Ten Hag edzői filozófiája és toborzási stratégiái sem maradtak szó nélkül. Az Ajaxból hozott játékosok – többek között Antony, Lisandro Martinez, Andre Onana és Matthijs de Ligt – nagy összegekkel kerültek a csapat élvonalába, ám ezek az ügyletek vegyes visszhangot váltottak ki. Míg Antonyt hamar rossz befektetésként címkézték, Onana többször is súlyos hibákat követett el, illetve Martinez pedig a sérülések miatt nem tudott folyamatosan érvényesülni, bár pályán stabil teljesítményt mutatott.

🚨👀 Erik ten Hag: “We’ve had many highs at Man United, but as I always say: there is always room for improvement”.

“Good is not enough”, tells Seg Stories. pic.twitter.com/ZVwpltDSmN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2025