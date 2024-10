Ten Hag: Hazugságok és tündérmesék – a klubnál mind egy oldalon állunk

Az élvonalban szeptember 14-e óta nyeretlen Manchester United a Premier League hétvégi fordulójában a Brentfordot fogadja. A holland tréner a következő bajnoki előtt válaszolt a "hangoskodó" újságírók "pletykáira és hazugságaira".

Erik ten Hag nem fogta vissza magát a sajtótájékoztatón, az 54 éves szakember a napokban a médiában közzétett hírekre is reagált.

A Vörös Ördögök vezetőedzőjét arról is kérdezték, kapott-e bármilyen megerősítést a klubvezetéstől a válogatott szünet alatt.

„A rossz hangok csak a sajtótól jönnek. Nem mindannyiótoktól, de néhányan hazugságokkal és tündérmesékkel jönnek ide. Felhoznak és kitalálnak valótlan történeteket” – mondta.

A holland azt mondta, tudja, a klubnál mindnyájan egy oldalon állnak, mégsem hisznek neki az újságírók.

„Természetesen téma, hogy milyen helyzetben vagyunk. Senki nem örül, hogy ebben a pozícióban állunk, de tudjuk, mi kell ahhoz, hogy forduljon a kocka” – tette hozzá ten Hag.

„Nincs pánik, nyugodtak vagyunk. Ragaszkodunk az eltervezettekhez és meg vagyunk győződve, hogy sikerre tudjuk vezetni a csapatot” – zárta le a tréner.

A Manchester United hét mérkőzésen mindössze nyolc pontot szerzett és csak a tizennegyedik helyen áll az angol élvonal tabelláján. Hazai pályán már két súlyos vereséget is szenvedtek, előbb a Liverpool, majd a Tottenham is 3-0-val távozott az Old Traffordról.

Könnyen lehet, ha Thomas Frank Brentfordja is elviszi a három pontot az Álmok Színházából, már nem lesz annyira nyugodt a helyzet a Vörös Ördögöknél.