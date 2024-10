Egy alig ismert edző is esélyes Erik ten Hag átmeneti utódlására?

A képen Erik ten Hag és segédedzője, Rene Haké látható.

Legfrissebb angol sajtóhírek szerint Erik ten Hagnak megint két mérkőzése van, hogy megmentse állását a Manchester United élén. Volt már szó korábban is ilyen ultimátumról, viszont akkor a Porto és az Aston Villa ellen is döntetlent ért el az MU. Most a Brentford elleni hazai bajnoki és a Fenerbahce elleni idegenbeli El-meccs, ami „eldöntheti” a holland mester sorsát. Gyakorlatilag nincs olyan nap, amikor ne lenne szó a manchesteriek mesterének helyzetéről, szinte folyamatosan pengeélen táncol, de egyelőre rendre megmenti az állását.

Az MU-szurkolók körében a legkézenfekvőbb döntés egy esetleges elbocsájtás esetén Ruud van Nistelrooy kinevezése lenne, mint utód, hiszen a klub egykori csatára már dolgozott vezetőedzőként a PSV-nél, nem is rossz eredményekkel. A bukmékereknél is ő is a favorit, mint lehetséges új edző, ám a stábban van egy másik kézenfekvő döntés is.

René Hake nevét kevesen ismerik. Az 52 éves másodedző korábban a holland ligában 330 mérkőzést is lehúzott, mint tréner, olyan csapatoknál mint a Twente vagy az FC Utrecht. A játékfilozófiája nagyon hasonlít Erik ten Hagéhoz. Az MU edzői gárdájához idén csatlakozott. Vezetőedzőként 40%-os győzelmi mérlege van hazája bajnokságában, de több szakértő is azt gondolja, egy nagy klubnál lenne benne potenciál, amolyan sötét lóként hivatkoznak rá.

Mindenesetre a szurkolók leginkább Ruud van Nistelrooyban bíznának és őt szeretnék, ha a holland elődöt menesztik. Ugyanakkor sem ő, sem Hake nem tűnik hosszú távú megoldásnak. Amennyiben kirúgják ten Hagot, úgy az MU vezetésének, amely nemrégiben a klub legendáját, Sir Alex Fergusont is kirúgta költségmegtakarítási szempontból, új edző után kell majd néznie. Az egyik legfőbb esélyes a posztra, a következő ellenfél menedzsere Thomas Frank, de továbbra is sokat olvasni még Zinédine Zidane nevét.