A Team USA a tavaly őket fricskázó Noah Lylesnak üzent?

Ő bronzérmes lett, az amerikai kosárcsapat pedig az aranyért játszik.

Noah Lyles vasárnap megnyerte a férfi 100 méteres síkfutás olimpiai döntőjét, csakúgy, mint tavaly a budapesti atlétikai világbajnokságon. Az amerikai sprinter pedig idén is duplázásra készült, azonban betegsége miatt végül tolószékben hagyta el a pályát és „csak” bronzérmes 200-on. A 27 esztendős futó 2023-ban a vb-n úgy nyilatkozott az NBA-játékosokról és magáról a ligáról, hogy nem érti, miért mondják magukról a kosarasok azt, hogy világbajnokok, mikor az NBA-t csak az Egyesült Államokban játsszák. Hozzátette, az igazi vébé az az, amikor a világ minden pontjáról, a saját zászlóik alatt képviselik a nemzetüket a sportolók.

Az egotól nem kissé duzzadó amerikai kosarasok eléggé zokon vették Lyles mondandóját és ment az adok-kapok. Most pedig az is lehet, hogy a Team USA, vagyis az olimpiai férfi válogatott visszaszólt a honfitársnak, aki harmadik lett a 200 métere számban. Ugyanis azok után, hogy egy igen fordulatos mérkőzésen, 17 pontos hátrányból is felállva az Egyesült Államok csapata bejutott az olimpiai döntőbe egy rövid, de igen velős üzenetet posztot az X-re (korábban Twitter).

Nem a bronzéremért jöttünk”

Több kommentelő is arra gondolt, Steve Kerr csapata ezzel Noah Lylesnak üzent, bár minden bizonnyal nem, hiszen az amerikai sprinter mégiscsak szerzett egy aranyérmet hazájának. Sokkal inkább lehet szó arról, hogy az elszántságukról és a sorozatbeli ötödik címvédésükről szól a poszt, mégpedig, hogy ők bizony a trónért jöttek és nem lehet letaszítani őket onnan.

Vagy ha úgy tetszik, gondoljon mindenki, azt, amit akar.