Tolószékben vitték ki az olimpiai bajnokot a 200 döntője után

A férfi 200m-es síkfutás döntőjét kisebb meglepetésre a botswanai Letsile Tebogo nyerte 19.46-os Afrika-csúccsal, Noah Lyles pedig Tokió után ismét harmadik lett.

Szemmel láthatóan nem volt bombaformában a 100 méter friss olimpiai bajnoka a csütörtöki fináléban. Hiába próbált Noah Lyles jönni és 100 méternél még egészen jó helyzetben volt, Tebogót csütörtök este nem lehetett megverni.

Lyles-t végül honfitársa, Kenneth Bednarek is megelőzte, így bronzérmes lett.

Az is kiderült, mi állhatott Noah Lyles gyengébb teljesítménye mögött, a gainesville-i sprinter kedden pozitív COVID tesztet produkált.

„Egyértelmű, hogy hatással volt a teljesítményemre. Mindentől büszkébb vagyok arra, hogy így is bronzot tudtam nyerni” – mondta.

Az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága azonnal közleményt adott ki, amelyben elmondták, hogy a pozitív teszt után rögtön aktiválták az ilyenkor szükséges protokollt Lyles és csapattársai jólléte és biztonsága érdekében.

„Az átfogó orvosi vizsgálat után Noah versenyezni akart ma. Tiszteletben tartottuk a döntését és figyelemmel követjük az állapotát” – írták.

A 100 méter olimpiai bajnoka rögtön a verseny után lefeküdt a pályára, ahonnan tolószékben tolták ki, azóta viszont már gratulált a győztes Tebogónak, aki májusban elveszítette édesanyját.

LETSILE TEBOGO congratulations 🍾

Ik you have had a very rough year off the track and despite that you overcame it all!

— Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) August 8, 2024