Taylor hasznos tanácsai Littlernek: Én mindig így csináltam…

A darts legenda, Phil Taylor hasznos tanácsokat adott Luke Littlernek, hogy miként biztosíthatja hosszú távú uralmát a sportágban, miután megnyerte első világbajnoki címét.

Littler idén januárban, mindössze 18 évesen lett világbajnok, és ezzel a győzelemmel azonnal a világ második legjobb játékosává vált. Taylor, aki maga is a darts történetének egyik, ha nem a legjobb játékosa, elmondta, hogy Littler szempontjából fontos, hogy ne csak a sportban, hanem pénzügyeiben is okosan gondolkodjon.

Taylor tanácsai között szerepelt, hogy Littlernek érdemes távol maradnia a közösségi médiától. Ennek menedzselését inkább egy másik személyre kéne bíznia.

Emellett Taylor azt javasolta, hogy két külön bankszámlát nyisson: az egyiken tartsa a pénzét, míg a másikon a taxit.

„That’s what I always used to do.” 💰

Phil Taylor has sent Luke Littler some advice on how to spend his moneyhttps://t.co/4MEUF7aWuu pic.twitter.com/VHODLT8vbD

— Mirror Sport (@MirrorSport) February 13, 2025