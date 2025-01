Darts: Luke Littler minden idők legfiatalabb világbajnoka!

A 17 éves Luke Littler 7:3-ra legyőzte Michael van Gerwent a PDC-dartsvilágbajnokság döntőjében, ezzel a legfiatalabb világbajnokká vált.

A mindössze 17 éves játékos nemcsak pályafutása első vb-diadalának és az érte járó 500 ezer fontnak örülhetett az Alexandra Palace-ben, hanem annak is, hogy a sportág történetének legfiatalabb világbajnoka lett. Éppen legyőzött ellenfele csúcsát döntötte meg, aki 2014-ben 24 esztendősen ért a csúcsra.

Van Gerwen tetemes hátrányban ugyan tudott javítani a játékán, de reális esélye nem volt a fordításra, így 2014-es, 2017-es és 2019-es diadala után negyedszer vesztett a fináléban. Littler a tavalyi döntő elvesztése után pályafutása második vb-jén már csúcsra ért, a Sid Waddell-trófeát pedig a hatszoros olimpiai bajnok pályakerékpárostól, Chris Hoytól vehette át.

A meccs színvonaláról árulkodó, hogy mindkét játékos a bűvös százpontos körátlag felett zárt, Littler ebben a mutatóban alig két ponttal teljesített jobban, viszont kiszálló dobásainak 55 százaléka volt sikeres, míg Van Gerwen csak 36 százalékban tudta lezárni a legeket.

Destiny. Fulfilled.

Luke Littler lifts the Sid Waddell trophy as he is crowned World Champion for the very first time 🏆

The first of how many? pic.twitter.com/VDLPdUJUUk

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2025