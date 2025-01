Szívszorító vallomás: ezért vonult vissza a darts legnagyobb legendája

Phil "The Power" Taylor őszintén beszélt arról, miért vonult vissza a profi darts világától, miután közel két évtizeden át uralta a sportágat.

A 64 éves Taylor-t a darts történetének legnagyobb játékosaként tartják számon, aki rekordszámú, 16 világbajnoki címet nyert.

Hihetetlen eredményei közé tartozik, hogy 14 alkalommal hódította el a PDC világbajnoki trófeáját. Legközelebbi riválisának, Michael van Gerwennek ez eddig háromszor sikerült. A holland dartsos péntek este Luke Littler ellen szerezheti meg negyedik címét.

A szurkolók egy része úgy véli, a mindössze 17 éves Littler esetleg túlszárnyalhatja Taylor rekordját – bár ez a jóslat kissé elhamarkodottnak tűnik, tekintve, hogy még az első világbajnoki címét sem szerezte meg.

Arra a kérdésre, hogy vajon érintetlen marad-e a rekordja, ezt válaszolta a The Sun-nak:

„Remélem, hogy igen. Soha nem lehet tudni. Nem zavarna, ha megdöntenék. Meg lehet dönteni. Luke oldalán áll az idő. Most sokkal nehezebb. Nagyjából tíz világbajnoki címemet egy olyan menetrenddel nyertem meg, ami feleannyira sem volt zsúfolt, mint a mostani. Amióta Luke Littler világbajnoki döntős lett és versenyeket nyert, több publicitást kaptam, mint amikor én magam nyertem. Minden alkalommal, amikor rámegyek a Google Hírekre, ott vagyok. Ez fantasztikus!”

Footage of Phil Taylor hitting incredibly rare 240 shot in darts resurfaces ahead of World Championship semis

DARTS

Phil Taylor is responsible for an incredibly rare 240 score which is no longer possible in darts.

Taylor is quite possibly the greatest darts player in history,… pic.twitter.com/RvqIx5ZCL1

— Richardlewisevans (@dickieevans1) January 2, 2025