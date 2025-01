Michael van Gerwen hetedszer játszhat vb-döntőt

Gerwen-Littler finálét rendeznek a PDC darts-világbajnokságon. Miután a két döntős egyaránt nagyon simán nyerte a saját elődöntőjét csütörtökön.

A dartsvilágbajnokság első elődöntőjében a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen nagyon könnyedén nyert az először a négy közé jutó Chris Dobey ellen.

A holland 6:1-es sikere azt jelenti, hogy pályafutása során hetedszer állhat tábla elé vb-döntőben.

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG

1. ELŐDÖNTŐ

Chris Dobey (angol, 15., 94.77)–Michael van Gerwen (holland, 3., 98.84) 1:6

VAN GERWEN INTO THE FINAL! 🟢

Michael van Gerwen storms into his SEVENTH World Championship final!

The Dutch superstar puts in a stellar display to dispatch Chris Dobey 6-1 and continue his title bid at Ally Pally!

📺 https://t.co/pIQvhqYxEj #WCDarts | SFs pic.twitter.com/Xz8gflXUn2

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2025