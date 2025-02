Szoboszlai Dominik bekerült a forduló álomcsapatába

Két liverpooli csapattársával együtt.

A Manchester City elleni, vasárnapi győztes rangadón gólt és gólpasszt is elért Szoboszlai Dominik – két liverpooli klubtársával együtt – bekerült az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának álomcsapatába.

A Premier League közösségi oldalán hétfőn megjelent névsorba – amelyet a 63-szoros angol válogatott támadó, Alan Shearer állít össze – a magyar válogatott csapatkapitánya mellett a támadó Mohamed Szalah és a kapus Alisson Becker került még be az idegenben 2-0-ra győztes, listavezető Liverpoolból.

Alan Shearer’s Team of the Week has arrived 📦

What do you make of his picks? 👇 pic.twitter.com/S6r1u3w3aI

— Premier League (@premierleague) February 24, 2025