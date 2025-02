Egyre közelebb a megállapodás Szalah és a Liverpool között?

Hamarosan pont kerülhet az ügy végére, merthogy jelen állás szerint Szalah 127 nap múlva ingyen igazolható játékossá válna.

Mohamed Szalah-ra lassan elfogynak a jelzők, annyira ihletet formában játszik. Az egyiptomi támadó vasárnap este a Manchester City ellen góllal és gólpasszal vette ki részét csapata sikeréből. A meccset követően Arne Slot, a Vörösök menedzsere sem győzte magasztalni a 32 éves csatárt.

Azonban Szalah-nak továbbra sincs új szerződése, a jelenlegi kontraktusa pedig néhány hónap múlva lejár. Most a Fichajes és a TEAMTalk cikkezett arról, hogy egyre közelebb lehet a megállapodás a játékos és a klub között. Az egyiptomi futballista jelenleg heti 400 ezer fontot keres, amivel a Liverpool legjobban fizetett focistája. Angol sajtóhírek szerint soha nem az volt a kérdés, hogy Szalah szeretne-e továbbra is a csapat kötelékében maradni, hanem az esetleges új kontraktus részletei, köztük az anyagiak. Habár több pletyka is terjengett arról, hogy végül Szaúd-Arábia felé veszi majd az irányt, most úgy fest, erre kevesebb az esély.

⚽ With 25G & 16A, Salah is on track for a historic PL season, set to surpass Luis Suárez’s famous 3/14 season.

⏳At 32 and with his contract expiring, how much longer can he sustain this elite level? pic.twitter.com/MIfdREpRYr

— Aurel Nazmiu (@AurelNz) February 24, 2025