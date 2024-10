Szoboszlai: Az álmaim egy részét elértem, most BL-t és PL-t akarok nyerni a Liverpoollal

A bajnoki címet és a Bajnokok Ligáját is szeretné megnyerni a Liverpoollal Szoboszlai Dominik, az angol labdarúgó-bajnokság listavezetőjének magyar légiósa.

„Gyerekkoromban az volt a célom, hogy én is a pályán hallgathassam a BL-himnuszt, aztán az, hogy gólt szerezzek. Aztán válogatott akartam lenni, majd csapatkapitány. Mindegyiket elértem, most a bajnoki címet és a Bajnokok Ligáját akarom megnyerni a Liverpoollal. Szóval nagy céljaim vannak, de mindig olyanokat tűzök ki magam elé, amelyek reálisak” – nyilatkozta a labdarúgással foglalkozó, egyesült államokbeli Men in Blazers médiavállalatnak adott YouTube-interjúban a 23 éves középpályás.

Arról is kérdezték a Liverpool 8-asát, hogy milyen tanácsot adna gyerekkori önmagának. Erre Szoboszlai elmondta, hogy a pályán kívüli dolgok a legnehezebbek, amikor fiatalon el kell hagyni a családot és egy másik országban nyelvismeret nélkül élni.

„És persze ott vannak az edzések, hiszen nem te vagy az egyetlen, aki a Liverpool játékosa akar lenni. Lépésről lépésre kell haladni, fel kell kerülni az első csapatba, utána elmenni egy másik bajnokságba, és ha minden jól megy, akkor jöhet a Liverpool” – fogalmazott a válogatott csapatkapitánya, aki a Pool szezonbeli első tíz meccséből nyolcszor kezdő volt.

Hozzátette, természetesen az út még akkor sem ér véget, amikor valaki Liverpoolba érkezik, hiszen hétről hétre bizonyítani kell, meg kell küzdeni a csapatba kerülésért.

A Liverpool a Jürgen Kloppot nyáron váltó Arne Slot irányításával a Premier League-ben eddigi hét mérkőzéséből hatot megnyert, így a címvédő Manchester City előtt vezeti a tabellát, míg a Bajnokok Ligája alapszakaszában két találkozót követően százszázalékos, Szoboszlai idénybeli eddigi egyetlen gólját az AC Milan otthonában szerezte.

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken lép majd pályára a Nemzetek Ligájában, a Puskás Arénában Hollandia lesz az ellenfél. A Liverpool pedig legközelebb október 20-án lép pályára a Premier League-ben, ott a Chelsea lesz Szoboszlaiék ellenfele.