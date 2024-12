Szóba hozták a Real Madriddal is, mégis a maradás mellett dönthet

Azon kevés játékosok egyike lehet, akinek a Királyi Gárda hívószava kevesebbet ér a klubhűségnél.

William Saliba a jelenkor labdarúgásának egyik, ha nem a legjobb hátvédje. Az Arsenal francia bekkje sorozatban két mérkőzésen keresztül volt eredményes a Premier League-ben, mindkétszer szögletből. Előbb a Manchester United, majd a Fulham ellen is gólt szerzett, bár utóbbi mérkőzést nem tudta megnyerni Mikel Arteta együttese. A 23 esztendős védőt 2019-ben, mindössze 19 évesen igazolta le az Arsenal 30 millió euró fejében a Saint-Étiennetől. A pályafutása nehezen indult be az észak-londoniaknál, több kölcsönadás után végül a 2022/23-as szezontól kezdve tudta elkezdeni megvetni a lábát az Ágyúsoknál, azóta pedig kirobbanthatatlan tagja lett a kezdőcsapatnak. Olyannyira, ha netalántán hiányzik, azt alaposan megérzi az Arsenal.

🚨 William Saliba is ready to commit his long-term future to Arsenal despite the 23-year-old being Real Madrid’s number one transfer target.

(Source: @TheSunFootball) pic.twitter.com/1mXCGV4Bqv

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 9, 2024