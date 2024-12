Megint nyeretlen maradt a Fulham ellen az Arsenal, Kerkezék a hajrában nyertek Ipswichben

A Bournemouth a mérkőzés 87. percében már hátrányban volt, végül nem akármilyen hajrával győzelmet ünnepelhetett.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal az előző szezonban oda-vissza nyeretlen maradt a Fulham ellen. Úgy tűnik, a londoni együttes pedig már az Ágyúsok mumusává nőtte ki magát, ugyanis a vasárnapi bajnokin 1-1-el zártak a felek. Mikel Arteta együttese jó hétvégét zárhatott volna egy esetleges győzelemmel, merthogy a Liverpool nem tudott pályára lépni a 15. fordulóban, a Manchester City pedig csak döntetlent játszott a Crystal Palace ellenében, viszont ezeket nem sikerült kihasználni.

A meccs 11. percében Raúl Jiménez góljával került előnybe a Fulham, amire csak a második félidőben jött a válasz. Az Arsenal – ahogyan a Manchester United ellen hét közben kétszer is – megint szögletből talált a kapuba és megint William Saliba volt eredményes. A mérkőzés végén akár megnyerhette volna a találkozót az észak-londoni gárda, de Bukayo Saka hiába köszönt be a 89. percben, előtte már Martinelli lesen tartózkodott, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

WILLIAM SALIBA EQUALIZES FOR ARSENAL VS. FULHAM!! HIS SECOND GOAL FROM A CORNER IN TWO GAMES 🔥 pic.twitter.com/Bb6EHIodAB — ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2024

Ellenben Kerkez Milos csapatának, a Bournemouth-nak összejött a fordítás. Andoni Iraola csapata az Ipswich Townhoz látogatott, amely a 21. percben Chaplin góljával vezetést szerzett. Sokat kellett várni az egyenlítő találatra, amely csak a 88. percben jött, Kerkez Milos remekül ugratta ki csapattársát, Dango Ouattarát, aki pazarul emelte át a labdát a kirobbanó Muric kapus felett, hogy aztán Enes Unal közelről a kapuba találjon.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Ipswich Town 1-1 Bournemouth | Enes Unal ENES UNAL HAS EQUALIZED IN THE 87TH MINUTE FOR BOURNEMOUTH!pic.twitter.com/JsLXCAfD2m — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 8, 2024

A Burkina Fasó-i támadó később megint főszereplő lett. A 95. percben remek támadást vezetett a Bournemouth, amelynek a végén Billing centerezett, a hosszú oldalon pedig Ouattara tüzelt a kapuba. A Cherries így drámai hajrával megnyerte a mérkőzést és feljött a PL-tabella 8. helyére.

🚨🚨| GOAL: DANGO OUATTARA GIVES BOURNEMOUTH THE LEAD IN THE 95TH MINUTE!!! Ipswich 1-2 Bournemouth pic.twitter.com/44jDt8ILP0 — CentreGoals. (@centregoals) December 8, 2024

Premier League, 15. forduló: