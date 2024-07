Soha nem látott teljesítménnyel esett ki Szlovénia az Eb-ről

A szlovén válogatott hétfő este ugyan megőrizte rendes játékidőbeli veretlenségét az Európa-bajnokságon, a büntetőpárbajban egyetlen tizenegyest sem tudott értékesíteni, így négy döntetlennel esett ki a tornáról.

Különös rekordot döntve esett ki Szlovénia a németországi labdarúgó Európa-bajnokságról. Matjaž Kek együttese úgy zúgott ki a tornáról, hogy mind a négy mérkőzésén döntetlent játszott.

A szlovén válogatott a csoportkörben sorrendben a dán, a szerb és az angol nemzeti tizenegy ellen is remizett, a portugálok ellen iksszel pedig bekerült a rekordok könyvébe.

Egy X (korábbi Twitter) felhasználó szerint Szlovénia az első válogatott az Eb-k és a világbajnokságok történetében, amely négy mérkőzésen négy döntetlent felmutatva esik ki a tornáról.

