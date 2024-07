A portugál kapus Eb-történelmet írt

Korábban soha egyetlen hálóőr sem védett ki három (!) büntetőt egy tizenegyespárbaj során az Európa-bajnokságok történetében.

Kevesen gondolták volna, hogy Diogo Costa, a portugál labdarúgó-válogatott kapusa lesz a mérkőzés embere a Portugália-Szlovénia Eb-nyolcaddöntő során, ám az FC Porto hálóőre lehúzta a rolót a végjátékban, ráadásul előtte a 115. percben hatalmas védést mutatott be Sesko ziccerénél.

Diogo Costa is the first man in European Championship history to play 120 minutes AND feature in a penalty shootout without conceding a single goal of any kind during the match.

We have just witnessed a superhuman feat. 🦸‍♂️#EURO2024 pic.twitter.com/8athtpH1nI

