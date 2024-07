Száműzte játékosát az edzésekről a Chelsea trénere

Enzo Maresca nem vesztegette az idejét nehéz döntések meghozatalára, Kepa Arrizabalagát száműzte az első csapat edzéséről.

Allen Stand Upper Twitter-oldalán megjelent posztja szerint az előző szezont kölcsönben a Real Madridnál töltő spanyol hálóőr külön edzéseket végez.

Kepa is training with the development squad not the first team.

