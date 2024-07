30 millió fontért igazolt középpályást a Chelsea

A Leicestertől érkező játékos már az orvosi vizsgálaton is átesett.

Fabrizio Romano a Twitteren azt írta, a Chelsea megkötötte az üzletet, Kiernan Dewsbury-Hall 30 millió fontért csatlakozik a Leicestertől, szerződése 2030 júniusáig szól. A 25 éves játékos az előző szezonban 44-szer lépett pályára a Leicester színeiben a Championshipben, 12 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott. Az angol középpályás kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata bajnokként jutott vissza a Premier Legaue-be.

A Chelsea tehetsége, Michael Golding ugyanakkor távozik, mivel a Leicester City 5 millió fontért külön üzlet keretében szerződtette.

