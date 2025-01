Szalah: Ez az utolsó évem a klubnál

Mohamed Szalah mindenképpen szeretné megnyerni a Premier League-et a Liverpoollal, mivel saját bevallása szerint ez az utolsó éve a klubnál.

Az egyiptomi csatár a Sky Sportsnak adott interjújában bevallotta, hogy bár korábban mindig a Bajnokok Ligája megnyerését tűzte ki célul, idén teljes mértékben a Premier League serlegének elhódítására összpontosít.

„Az elmúlt hét-nyolc évben adott interjúimban mindig a Bajnokok Ligáját említettem. Most először mondom, hogy tényleg szeretném megnyerni a Premier League-et a Liverpoollal. Fogalmam sincs, miért. Talán azért, mert amikor nyertünk, nem tudtuk úgy megünnepelni, ahogyan szerettük volna.

Szóval szeretnék valami különlegeset tenni a városért.” – nyilatkozta a 32 éves támadó.

Mohamed Szalah lenyűgöző szezont produkál, az idei szezonban 23 mérkőzésen 20 gólt és 17 gólpasszt jegyzett a Liverpool színeiben.

“It’s my last year in the club” 🗣️

Mo Salah gives an EXCLUSIVE update on his contract at Liverpool 👇 pic.twitter.com/AIapSxSBFC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2025