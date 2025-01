A Liverpool akár már télen eladhatja rekordösszegért vásárolt támadóját

Az angol és olasz sajtó már azt is tudni véli, kivel pótolnák őt egy esetleges eladás után.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál erősen gondolkodnak azon, hogy télen túladjanak Darwin Núnezen. Erről a TEAMTalk számolt be. Az uruguayi támadót 85 millió euró fejében vásárolták meg 2022-ben, de azóta messze nem hozta a hozzá fűzött reményeket. Pedig ő a klub történetének valaha volt legdrágább igazolása.

Ebben a szezonban pedig jócskán alulteljesít, de kevés lehetőséget is kap: 14 bajnokin 2 gól és 2 gólpassz a mérlege. Az előző négy bajnokiján mindösszesen 104 perc játéklehetőséget kapott.

A hírek szerint pedig az AC Milan érdeklődik Darwin Núnez játékjoga iránt és a forrás már azt is tudni véli, kivel pótolnák őt. A másik milánói csapatban, az Interben fantasztikusan játszó Marcus Thuram lehet a kiszemelt utód, aki 18 Serie A-s mérkőzésen 12 gólnál és 3 asszisztnál jár. A francia támadó kivásárlási záradéka szintén 85 millió euró, pont annyi, amennyiért az uruguayit szerződtették. Az angol sajtó Alexander Isak nevét is bedobta már, de mivel egy másik angol csapattól érkezne, így minden bizonnyal ő még drágább lenne, mint Thuram.

