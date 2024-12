Swiatek elárulta, hogy mennyit költött az ártatlansága bizonyítására

Iga Swiateknek bizonyítania kellett ártatlanságát egy doppingügyben, ami jelentős pénzébe került – erről beszélt nemrégiben a korábbi világelső.

A lengyel TVN24 csatorna Fakty po Faktach műsorában a világranglista 2. Swiatek elárulta, hogy hogyan értesült a pozitív doppingtesztről, bevallva, hogy nem tudta visszatartani a könnyeit a hír hallattán.

„Nagyon hevesen reagáltam. Ez az érthetetlenség és a pánik keveréke volt. Rengeteget sírtam. E-mailben és SMS-ben értesítenek minket, ha valami probléma van, vagy ha valamit pótolnunk kell a dokumentumokban.”

„Megnyitottam az e-mailt, és azt hittem, egy automatikus értesítés, amit a játékosok kapnak. De ezúttal kiderült, hogy az e-mail sokkal komolyabb. Őszintén szólva nem tudtam végigolvasni, mert már akkor elöntöttek a könnyeim.”

„A menedzsereim azt mondták, hogy a reakcióm olyan volt, mintha valaki meghalt volna, vagy valami komoly dolog történt volna az egészségemmel. Örülök, hogy nem voltam egyedül, mert át tudtam adni nekik a telefont, és megmutattam, mi történt.”

„Néhány órával azután, hogy megtudtam, összeültünk, és elkezdtünk brainstormingolni. Felbéreltem egy amerikai ügyvédet, aki az ilyen esetekre specializálódott. Az a tény, hogy már jelentős pénzt kerestem, és gondolkodás nélkül megengedhettem magamnak, hogy erre költsek, óriási segítség volt.”

„Tudom, hogy sok sportolónak nincs ilyen lehetősége, és úgy gondolom, hogy ez visszatartó tényező lehet számukra, mert én álltam az egész folyamat költségeit.”

Swiatek őszintén elismerte, hogy milliomos státusza egyszerűbbé és kevésbé fájdalmassá tette a folyamatot, figyelembe véve kivételezett helyzetét.

Pályafutása során a lengyel játékos 33,141,991 dollárnyi pénzdíjat keresett, amivel a WTA Tour történetének 8. legtöbbet kereső játékosa.

Ezen felül több tízmillió dollárt keresett szponzori szerződésekkel is: 2024-ben a harmadik legjobban kereső női sportoló volt, becsült bevétele 21,4 millió dollár.

Five-time Grand Slam champion Iga Swiatek accepted a one-month suspension after testing positive for the banned substance trimetazidine, a heart medication known as TMZ, the International Tennis Integrity Agency announced Thursday. https://t.co/2H9ilhZQbA

— ESPN (@espn) November 28, 2024