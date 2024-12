A korábbi világelső élethosszig tartó eltiltást követel Sinner és Swiatek számára

A korábbi világelső játékos megdöbbentő kijelentést tett, miszerint az olyan játékosokat, mint Jannik Sinner és Iga Swiatek, élethosszig tartó eltiltással kellene sújtani, ha bármilyen körülmények között tiltott szerek használata miatt buknak meg.

2024 fantasztikus év volt a tenisz számára, tele lenyűgöző akcióval és nagyszerű történetekkel. Ugyanakkor a sportágat megrázta Sinner és Swiatek ügye, akik ebben az évben az ATP és a WTA Tour ranglistájának élén álltak, de tiltott szerek használata miatt buktak meg.

Sinner márciusi Indian Wells-i tesztje során a klosztebol nevű szer jelenlétét mutatták ki. Az International Tennis Integrity Agency (ITIA) magánnyomozása öt hónapig tartott, és arra a következtetésre jutott, hogy az olasz játékos nem volt hibás vagy hanyag abban, hogy a szer a szervezetébe került.

Az olasz játékos esete az egész nyomozás alatt titokban maradt, mivel gyorsan azonosította a szennyezés forrását. Ennek ellenére elismerte, hogy a pozitív teszt felfedezése teljes sötétség pillanata volt számára.

Sinner abban reménykedett, hogy az ügy tisztázása után továbbléphet, de a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezése ezt megakadályozta. Nemrégiben nyilvánosságra került, hogy mikor lesz a fellebbezési meghallgatás.

November 28-án derült ki, hogy Swiatek trimetazidin nevű tiltott szert mutatott ki egy augusztus 12-i versenyen kívüli mintavétel során.

A négyszeres Roland Garros-bajnok szeptember 12-én ideiglenes felfüggesztést kapott, de sikeresen fellebbezett, mivel a vizsgálatok alátámasztották, hogy a szer egy nem vényköteles gyógyszer szennyeződése miatt került a szervezetébe tudtán kívül.

Az ideiglenes felfüggesztést október 4-én feloldották.

Swiatek egyhónapos eltiltást fogadott el, valamint a Cincinnati Open nyereményének elvesztését. Az eltiltás nagy részét már az ideiglenes felfüggesztés ideje alatt letöltötte, így a 23 éves játékos szabadon visszatérhet 2025-ben.

Több játékos felháborodott Sinner és Swiatek doppingesetei miatt. Nick Kyrgios és Denis Shapovalov azon elégedetlenek között vannak, akik kritizálták az esetek kezelését. Eugenie Bouchard szintén egyetértett Kyrgios nyers véleményével.

Ő azt követeli, hogy Sinner, Swiatek és minden pozitív doppingteszttel lebukott játékost élethosszig tartó eltiltással sújtsanak.

„Néha elgondolkodom… miért a pokolba nem használtam szteroidokat az egész karrierem alatt, hogy 170 helyett akár 300 meccset játszhassak évente? Ez tényleg szégyen, ami most a teniszben történik.”

Sometimes i wonder…..,”why the hell up i was not using steroids thru all of my carrier,so i could play instead of 170 matches a year to maybe 300😀”? This is really shame what’s happening to tennis now👎🏿

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 28, 2024