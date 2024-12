Swiatek a doppingvádak árnyékában kezdi a 2025-ös szezont

Iga Swiateknek a 2025-ös szezon során meg kell birkóznia azzal, hogy folyamatosan a doppingügyével kapcsolatban kérdezgetik.

A 2003-as US Open bajnoka, Andy Roddick bizonytalan abban, hogy a Swiatek tudja-e olyan jól kezelni majd ezt a szituációt, mint Jannik Sinner.

Roddick, aki korábban kijelentette, hogy Swiatek tette nem tekinthető doppingnak, podcastjának egy epizódjában megemlítette, hogy a lengyel játékos érzékenyebb személyisége miatt lehet, hogy nem fogja olyan jól viselni az ügyével kapcsolatos folyamatos kérdéseket, mint Sinner.

„Az egyetlen aggályom Iga Swiatek kapcsán az, hogy hogyan érkezik meg Ausztráliába, és hogyan kezeli majd a kérdéseket. Mert ami történni fog, az az, hogy ugyanazt a választ fogja adni ugyanarra a kérdésre nap mint nap, három hónapon keresztül.”

„Kevésbé türelmes emberek ebbe belefáradnának, én biztosan így lennék. Ő érzékeny, látható, hogy jobban kimutatja az érzelmeit, mint Jannik Sinner, aki mindig nyugodt és visszafogott marad. Csak az aggaszt, hogy egy edzőváltás, ez a hír, és az, hogyan érkezik meg Ausztráliába, hatással lehet rá.”

