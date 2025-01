Sűrű időszak előtt dőlt ki a Real Madrid kulcsjátékosa

A Real Madrid egy újabb csapást szenvedett el, miután középpályásuk Eduardo Camavinga megsérült a legutóbbi Király-kupa összecsapás alkalmával.

A Real Madrid 5-2-es győzelemmel zárta le a Celta Vigo elleni nehéz Király-kupa mérkőzését, de a galíciai csapat kemény ellenállást tanúsított. A győzelem pedig komoly árat követelt a madridi csapat részéről.

🚨⚠️ New injury for Eduardo Camavinga as Real Madrid midfielder has been diagnosed with a muscle problem in the femoral biceps of his left leg. pic.twitter.com/OcpgwrWZNM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025