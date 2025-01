Marca: Alexander-Arnold a Realba igazol, a kérdés csak az, hogy mikor

A spanyol lap úgy tudja, a megállapodás megszületett és nem ő lesz az egyetlen ingyen érkező a madridiaknál nyáron.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid továbbra is gőzerővel dolgozik két játékos, Trent Alexander-Arnold és Alphonso Davies megszerzésén. A Marca információi szerint a Liverpool védőjének átigazolása biztosra vehető, csak az időpont a kérdés. A spanyol lap korábban is megerősítette már a Királyi Gárda erős érdeklődését, azonban a szezon közepe és TAA fontos szerepe miatt nehezen elképzelhető a januári váltás, még annak ellenére is, hogy így nyáron lehet, ingyen megy majd Madridban az angol válogatott bekk.

