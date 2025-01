Spanyolország felé veheti az irányt a Liverpool középpályása

A Liverpool új kölcsönmegoldást keres a fiatal középpályás, Stefan Bajcetic számára.

Tavaly nyáron a Barcelona megpróbálta megszerezni a szerb származású spanyol középpályást, ám nem járt sikerrel. Most úgy fest, egy másik spanyol klub lehet a befutó.

Miután a barcelonai átigazolás meghiúsult, Bajcetic az RB Salzburghoz csatlakozott, de Ausztriában nem sikerült állandó játéklehetőséghez jutnia. Emiatt a Liverpool egy újabb kölcsönszerződésen dolgozik.

A múlt héten arról szóltak a hírek, hogy a Las Palmas kapcsolatba lépett a Premier League listavezetőjével, hogy a szezon hátralévő részére megszerezze Bajceticet. Ők számítottak az esélyesebb klubnak, azonban a Marca szerint most a Getafe is beszállt a versenybe a 20 éves középpályásért.

Egyelőre még nincs végleges döntés, mivel a Liverpool és Bajcetic is mérlegeli a legjobb lehetőséget. Mindkét fél olyan klubot keres, ahol a fiatal játékos kulcsszerepet kaphat, amit Salzburgban nem kapott meg. A Getafe és a Las Palmas is szeretné még a hétvége előtt nyélbe ütni az üzletet, hogy Bajcetic már a következő La Liga-fordulóban pályára léphessen – a Getafe a Sevillát fogadja, míg a Las Palmas Gironába látogat.

Getafe are keen to take Stefan Bajcetic on loan, as reported by Marca. #LFC pic.twitter.com/xDwB3VFS7a

— Football España (@footballespana_) January 28, 2025