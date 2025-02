Spanyol tehetséget szemelt ki magának az Arsenal

Egy másik Premier League-klubbal versenyezhetnek érte az Ágyúsok.

Az Arsenal az elmúlt években rendszeresen figyelte a spanyol piacot, és úgy tűnik, 2025-ben is hasonló stratégiát követ majd az igazolások terén. Nico Williams és Martín Zubimendi már szerepel a kiszemeltjeik között, de most az ország egyik legígéretesebb fiatal tehetségére is felfigyeltek.

A Málaga tavaly jutott vissza a spanyol másodosztályba. A szebb napokat is megélt klub egyelőre meglehetősen vegyes szezont fut, ugyanakkor Antonio Cordero berobbanása egértelműen pozitív fejlemény. A 18 éves szélső alapemberré vált az andalúz csapatban, és 24 másodosztályú mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt jegyzett.

Arsenal have an ‘advanced’ interest in Malaga winger Antonio Cordero, according to @caughtoffside 🇪🇸

The 18-year-old is out of contract in the summer ⌛ pic.twitter.com/ps5tZQ2Zkp

— Football Transfers (@Transfersdotcom) February 12, 2025