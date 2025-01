Solskjaer szemet vetett az MU klasszisára

Amúgy is kegyvesztetté vállt Rúben Amorim érkezése óta és a klub legjobban fizetett játékosaként minden bizonnyal szíves-örömest túladnának rajta.

Ole Gunnar Solskjaert néhány hete nevezték ki a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Besiktas élére. A norvég tréner hosszú kihagyás után vállalt újra edzői feladatokat, korábban még a Manchester Unitednél dolgozott éveken át. Török lapértesülések szerint pedig a „babarcú gyilkosnak” is becézett ex-futballista szívesen látná Casemirót a csapatában, miután a brazil középpályás kissé mellőzötté vállt Amorim érkezése óta.

November óta csak négyszer kezdett és az új vezetőedző egyre inkább a fiatal tehetségeknek, például Toby Collyernek ad játéklehetőséget. Casemiro legutóbb négy héttel ezelőtt lépett pályára az MU-ban, ez is azt mutatja, hogy Amorim már nem feltétlen tervez vele alapemberként. Az isztambuli csapatnál pedig pont középpályást keresnek, ugyanis Al Musrati nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Solskjaer pedig a rutinos futballistában látja a megoldást. A 32 éves labdarúgót nemrégiben Cristiano Ronaldo klubjával, az al-Nasszrrel is szóba hozták, de azok a pletykák elhalkulni látszanak.

🚨 Ole Gunnar Solskjær has asked Beşiktaş to sign Casemiro before the transfer deadline. (Source: @diarioas) pic.twitter.com/LPbT3WRWGL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2025

A fizetés lehet az átigazolás egyik sarokköve. Tudniillik Casemiro a Manchester United jelenleg legjobban fizetett játékosa a maga heti 350 ezer fontos gázsijával. Az új tulajdonos, az INEOS viszont folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentse a klub kiadásait és bérköltségét, így a részükről nagy könnyebbség lenne, ha sikerülne túladni a kegyvesztetté vállt középpályáson.