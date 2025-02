Sokkoló jelentek: tüntető zavarta meg a Super Bowl félidei show-ját

A Super Bowl félidei show-ját megszakította egy zászlót lobogtató tüntető – a sokkoló jeleneteket nem mutatták a televíziós közvetítésben, a közösségi médiában azonban vírusként terjednek a felvételek.

A kétszeres címvédő Kansas City Chiefs vasárnap este a Philadelphia Eagles ellen lépett pályára az 59. Super Bowl döntőjében, amelyet a Caesars Superdome-ban rendeztek New Orleansban, Louisiana államban.

A mérkőzés egyoldalú küzdelmet hozott. Az Eagles dominált, és Jalen Hurts, Cooper DeJean, AJ Brown és DeVonta Smith touchdownjaival 40-22-es győzelmet aratott.

A Philadelphia már 24-0-ra vezetett a félidőben, amikor Kendrick Lamar színpadra lépett, hogy a várakozással teli közönség előtt fellépjen.

A 37 éves rapper olyan slágereket adott elő, mint a Not Like Us és a HUMBLE, és a show során SZA és a teniszlegenda Serena Williams is csatlakozott hozzá.

A Daily Mail értesülései szerint egy tüntető tört be a stadionba, palesztin és szudáni zászlóval a kezében. A férfit azonnal üldözőbe vette a biztonsági személyzet, majd leterítették és kivezették a pályáról.

A beszámolók szerint az eset nem került adásba a televíziós közvetítésben, viszont a közösségi médiában gyorsan elterjedtek az eseményről készült felvételek.

Egy videón látható, amint a tüntetőt térdelve húzzák le a pályáról, miközben Lamar zavartalanul folytatja előadását.