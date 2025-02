Elmaradt a triplázás, az Eagles átgázolt a Chiefsen

A Philadelphia Eagles nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) idei nagydöntőjét, az 59. Super Bowlt.

A Nemzeti főcsoport bajnoka a vasárnapi fináléban nagyon simán, 40-22-re győzte le a címvédő Kansas City Chiefst. Az Eagles 2018 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát – két évvel ezelőtt kikapott a döntőben a Kansas Citytől. A Chiefs zsinórban a harmadik győzelmét arathatta volna, ez továbbra sem sikerült egyetlen csapatnak sem az NFL-ben.

A második negyed elején növelte előnyét az Eagles, Jake Elliott egy 48 yardos mezőnygól-kísérletet értékesített (10-0), majd a 22. születésnapját ünneplő újonc, Cooper DeJean szerezte meg a háromszoros bajnok Patrick Mahomes passzát és vitte vissza TD-re (17-0). Ezzel ő lett a Super Bowlok történetének első születésnaposa, aki hatpontost szerzett.

A nagyszünet után ugyan az első támadást a Chiefs vezethette, de az első pontokat megint az Eagles szerezte (27-0), ráadásul közel hét percet az órából is „leégetett”. A címvédő a következő támadása során sem töltött sok időt a pályán, ahogyan az Eagles sem, ugyanakkor a Philadelphia pillanatok alatt DeVonta Smith 46 yardos elkapott TD-jével szerzett újra pontokat (34-0).

A zárónegyed a harmadik Elliott-mezőnygóllal indult (37-6), majd egy újabb Mahomes-labdavesztés után ismét a rúgó szerzett pontokat (40-6). Kevesebb, mint három perccel a vége előtt a Chiefs DeAndre Hopkins elkapásával kozmetikázott az eredményen (40-14). A meccs végén még Worthy kapott el újra egy hosszú átadást, így alakult ki a 40-22-es végeredmény.

SUPER BOWL CHAMPIONS!

THIS ONE’S FOR YOU PHILLY! pic.twitter.com/tWxrzozMQU

— Philadelphia Eagles (@Eagles) February 10, 2025