Sokak szerint megvan a Bayern-kudarc felelőse

Habár minden idők egyik legjobb kapusának tartják, Manuel Neuer szerda este karrierje egyik legpocsékabb 90 percét tudta le a Barcelona elleni 4-1-es vereség alkalmával.

Az Estadi Olímpic Lluís Companys-ban lejátszott Bajnokok Ligája mérkőzés 4-1-es Barcelona diadala során Manuel Neuer többször is nagyot hibázott. A 124-szeres német válogatott hálóőr hibáiból ráadásul érkeztek is a Barca-gólok, legalább kettőben vastagon benne volt a 38 éves játékos keze. Nem véletlen, hogy a kapus performanszát minden, osztályzatokat adó sportoldal pocsék mutatókkal illette.

Things are the rarest in this world

1. Water On Mars

2. Anti Matter

3. Neuer with this lower rating pic.twitter.com/8imw0JWZRm

— Invisible 🏴‍☠️ (@_WInvisible) October 23, 2024