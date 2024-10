Raphinha-parádé Barcelonában, őrzi makulátlanságát a Pool

Minden, amit a labdarúgó BL 3. játéknapjának szerdai mérkőzéseiről dióhéjban tudni kell, avagy tudni érdemes.

Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 4-1

Az egész 3. játéknap leginkább várt párharca pontosan olyan tűzijátékot hozott, amilyenben a világ sportbarátai reménykedtek. Raphinha már a 6. percben előnyhöz juttatta a katalánokat, amit csak azért nem tudott eltüntetni Kane postafordultával, mert – helyesen – lest ítélt a játékvezető. A 18. percben azonban már semmi nem mentett meg a kapott góltól a Barcát (1-1), ám ez sem okozott zavart a Flick-alakulat gépezetében. Még a nagyszünet előtt előbb az ex-Bayern játékos, Robert Lewandowski, majd megint Raphinha volt eredményes. Aztán a brazil a fordulást követően feltette a pontot szerdai estéjére – az 56. percben lőtte a harmadik gólját, végleg eldöntve a párharcot.

RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) 0-1

Szoboszlai Dominikkal a kezdőjében futott neki a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig elleni csatának a hibátlan mérlegét megőrizni kívánó Liverpool. Az angolok Salah és Nunez összjátékából, utóbbi révén szereztek vezetést, majd hiába alakítottak ki számos kecsegtető helyzetet, mindent elpuskáztak. Sőt, majdnem bajba kerültek, hiszen Openda betalált Kelleher kapujába, ám les miatt érvénytelenítették a találatot. Ezzel a Pool az Aston Villa mellett az egyetlen, még mindig 100 százalékos csapata a sorozatnak.

Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh) 5-0

A sorozat egyik favoritja magabiztos, ámde energiatakarékos győzelmet aratott a Sparta Praha ellenében, Stones, Foden és Haaland góljainak is köszönhetően.

Benfica (portugál)–Feyenoord (holland) 1-3

A veretlen Benfica szezonbeli egyik legrosszabb mérkőzését produkálva, saját közönsége előtt kapott ki a Feyenoordtól, hiszen 0-2 után csak a szépítés jött össze a portugáloknak, ráadásul a hajrában a hollandok újra betaláltak. Ezzel biztosítva azt is, hogy az Aston Villa maradt a BL-tabella élén.

Atlético Madrid (spanyol)–Lille (francia) 1-3

Hiába vezetett már a 8. percben Julian Alvarez góljával a házigazda Atlético, a második félidő már sokkal inkább szólt a Lille gárdájáról. A franciák előbb egyenlítettek a Zsegrova révén, majd Jonathan David egy jogosan megítélt büntetőt értékesítve már előnyhöz juttatta a vendégeket. Majd a 89. percben a kanadai akcióból is beköszönt, bebiztosítva a Lille meglepetésgyőzelmét.

Brest (francia)–Bayer Leverkusen (német) 1-1

Hiába szerzett történelmi gólt Florian Wirtz – erről itt számoltunk be mi magunk is – Lees-Melou egalizálni tudott. Ez pedig azt jelenti, hogy a Stade de Brestois továbbra is folytatja remeklését, s egyben őrzi veretlenségét is. Mondjuk ugyanez igaz a Leverkusenre is.

Atalanta (olasz)–Celtic (skót) 0-0

Red Bull Salzburg (osztrák)–Dinamo Zagreb (horvát) 0-2

Young Boys (svájci)–Internazionale (olasz) 0-1

Büntetőt is hibázva sokáig 0-0-ra állt az Internazionale Svájcban, hogy aztán Marcus Thuram a 93. minutumban megszerezze mindhárom pontot az olasz sztárcsapatnak.