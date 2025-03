Slot dicsérte, a Liverpool viszont továbbra is megválna tőle

A Liverpool menedzsere, Arne Slot nagy elismeréssel beszélt Darwin Núñezről, miután nemrégiben kritizálta a támadót.

A Liverpool Premier League mérkőzéseit követően a Wolverhampton Wanderers és az Aston Villa ellen, Slot kritikát fogalmazott meg Núñez munkabírásával kapcsolatban.

Azonban Slot lenyűgözte a 25 éves uruguayi támadó teljesítménye a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligájában ezen a héten.

A Liverpool 1-0-ra győzött idegenbeli mérkőzésén a Parc des Princes-ben a nyolcaddöntő első mérkőzésén szerdán este.

Harvey Elliott szerezte a mérkőzés egyetlen gólját a 87. percben. Núñez adta az asszisztot.

Slot a The Mirror-nak így nyilatkozott Núñezzről: „Azt hiszem, most visszatért ahhoz, hogy ismét az a szokásos Darwin legyen, akit hét vagy nyolc hónapig láttunk.”

„Azt gondolom, hogy egy-két alkalommal – az általam említett meccseken – kivételes volt, és a többi meccsen annyira szeretik a szurkolók, mert ő mindig mindent beleadott, amióta itt van. Ezt mindig is így csinálta. Ezt tette a Paris Saint-Germain ellen, és ezt tette a múlt héten is. Volt egy vagy két olyan mérkőzés, ami nem volt tökéletes, ami részben annak köszönhető, hogy kihagyta azt a helyzetet a Villa ellen. De néha előfordulnak ilyen dolgok, és most visszatért ahhoz, hogy ismét a szokásos Darwin legyen” – mondta a holland menedzser.

Núñez egy nagyon szorgalmas támadó, aki mindent belead a pályán, és azzal is hozzájárul a csapat játékához, hogy megnehezíti az ellenfél védőinek dolgát.

