A Liverpool kész „csereajánlatot” tenni az egyik célpontjáért

A hírek szerint a Liverpool egy nagyobb játékost ajánlhat fel egy meglepetésszerű csereüzlet részeként, hogy megszerezze az egyik fő átigazolási célpontját a nyári átigazolási időszakban.

Miután a téli átigazolási időszakban sem történt jelentős változás a csapat keretében, így a Liverpool szurkolói egyre frusztráltabbak a klub passzivitása miatt, különösen Arne Slot érkezése óta.

A szurkolók türelmetlenségére reagálva a Liverpool menedzsere biztosította a drukkereket arról, hogy a klub azért maradt csendben, mert elégedettek a jelenlegi kerettel, de nyáron mindenképpen érkeznek új játékosok.

Most pedig úgy tűnik, a „Vörösök” készen állnak az első nagy ajánlatukra ebben az évben. Ráadásul akár az egyik sztárjukat is hajlandóak beáldozni a megállapodás érdekében.

Bár több poszton is erősítésre lenne szükség, a legégetőbb problémát a csatársor jelentheti.

Bár Diogo Jotát nagyon kedvelik a szurkolók, a portugál támadó sérülékenysége miatt nem lehet rá hosszú távon építeni. Emellett a háttérben lévő opciók, Darwin Núñez és Luis Díaz sem nyújtottak meggyőző teljesítményt a szezonban. Emiatt egy új csatár érkezése szükségessé válhat.

Több forrás szerint a klub vezetősége is osztja ezt a nézetet, akik úgy vélik, hogy a Newcastle United sztárcsatára, Alexander Isak tökéletes választás lenne Liverpool számára.

A „Vörösöknek” azonban nem lesz könnyű dolguk, hogy meggyőzzék a Newcastle-t, hogy elengedjék legnagyobb értéküket. A svéd támadót ráadásul több mint 100 millió fontra becsülik.

Ezt orvosolandó a Football Insider arról számolt be, hogy a Liverpool azt tervezi, hogy Núñez-t bevonja egy játékos-plusz-készpénz csereüzletbe, hogy megszerezze Isakot.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Liverpool will try to tempt Newcastle by offering striker Darwin Nunez in part-exchange for Alexander Isak this summer. 💣🔴

[@footyinsider247] pic.twitter.com/2MHO9Rng0i

— Transfer Sector (@TransferSector) February 18, 2025