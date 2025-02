Slot: A bajnoki címhez a nehéz meccseket is be kell húznod

A listavezető Liverpool hazai pályán fogadta a kiesőzóna elől menekülő Wolverhampton csapatát a Premier League 25. fordulójában.

A Liverpool menedzsere, Arne Slot így nyilatkozott a MOTD-nak a győzelmüket követően:

„Mentálisan nehéz volt a második félidő, mert azt hittük, megszereztük a harmadik gólt, aztán azt, hogy büntetőt kapunk, de mindkét helyzetet helyesen kezelte a játékvezető. Ők egyre jobbak lettek, mi pedig egyre rosszabbak. Más mentalitást kellett mutatnunk, amit meg is tettünk, és végül átléptünk a célvonalon” – mondta Slot.

„Egy ilyen szezonban sok nagyszerű meccset játszottunk, de ha valamit nyerni akarsz, a nehéz meccseket is meg kell nyerned, még akkor is, ha nem játszol a legjobban. Szerdán nagyon közel voltunk, most viszont túléltük. Ha valamit el akarsz érni, nemcsak az számít, hogy hátulról építsd a játékot vagy hogy Mo [Salah] gólt szerezzen, hanem a védekezés is” – tette hozzá.

Liverpool didn’t manage a single shot in the second half against Wolves 😳 Arne Slot’s men will be relieved to have escaped with all three points 😮‍💨 pic.twitter.com/TKSgP9pVG9 — LiveScore (@livescore) February 16, 2025

A bajnoki versenyfutásról

„Ha az elmúlt néhány szezont nézzük, többnyire két csapat csatájáról szólt. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez most köztünk és az Arsenal között dőlhet el. Ha jól tudom, ők egy 15 meccses veretlenségi sorozatban vannak, és azt hiszem, ennek az elején hét ponttal vezettünk előttük – és most is ugyanannyi az előnyünk. Ez megmutatja, milyen jól teljesítenek, de azt is, hogy mi is” – emelte ki a holland menedzser.

60 – Liverpool have won 60 points in 25 Premier League matches under Arne Slot (W18 D6 L1). The only manager in the competition’s history to win more points through his first 25 matches is José Mourinho (64). Machine. pic.twitter.com/LWgEvNUMox — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2025

„Időnként pontatlanok voltunk”

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is nyilatkozott az MOTD-nak nehéz sikerük után:

„Szeretnénk 90 percen át uralni a játékot, de ez a Premier League, és a Wolves meg tud büntetni, veszélyes helyzeteket teremthet. Sok mindent elmond rólunk, hogy harcoltunk, küzdöttünk, és megszereztük a három pontot” – dicsérte magukat a holland.

„Ma időnként megmutattuk, hogy amikor nálunk van a labda, kihasználhatjuk az adódó lehetőségeket. Cunha ma veszélyes játékos volt, oda kellett rá figyelnünk. Sajnos betalált, de sikerült ennyire korlátozni őket. Mindenképp elismerést érdemelnek azért, ahogy egy az egyben játszottak, és ahogy a szabad embereket megtalálták a vonalak között” – folytatta.

„Időnként mi is pontatlanok voltunk, és nem tudtuk úgy megtartani a labdát, ahogyan szoktuk” – ismerte el a Liverpool csapatkapitánya.