Sírva könyörgött, hogy ne kelljen a Premier League-be igazolnia

A klubok már megállapodtak, a játékos azonban az orvosi vizsgálaton könnyekben tört ki, majd egyszerűen eltűnt.

A legtöbb futballklub vezetősége olyan ideális világról álmodozik, amelyben az átigazolási ügyletek gördülékenyen zajlanak. A valóságban azonban sok megállapodás az utolsó pillanatokra marad. Amikor az idő sürget, könnyen porszem kerülhet a gépezetbe.

Ki ne emlékezne arra, amikor 2015-ben egy hibás faxgép hiúsította meg David de Gea átigazolását a Manchester Unitedből a Real Madridba. Ezt a különösen bizarr esetet kilenc év elteltével alighanem felülmúlta egy újabb furcsa incidens.

🇪🇸 David De Gea to Real Madrid (2015)

Real Madrid had a deal agreed with Manchester United to sign De Gea, but the move did not go through because the paperwork was not submitted on time. A slow fax machine is to blame for this transfer failure. pic.twitter.com/RachszFBYF

— tones 🏄‍♂️ (@utdtones) September 14, 2023