Szabadon igazolható klasszisok egyelőre csapat nélkül

Ugyan lezárult a nyári átigazolási időszak, és a Premier League-klubok több száz millió fontot költöttek, de még sok helyen vannak „üres pozíciók”.

Azok a klubok, akik nem tudnak vagy nem akarnak sok pénz költeni, lecsaphatnak a szabadon igazolható futballistákra. Mert a szerződés nélkül ingyen igazolható futballistákból is kiállítható lenne egy elég erős kezdő tizenegy.

A 37 éves Keylor Navas májusban jelentette be távozását a Paris St-Germaintől é sokáig úgy tűnt, hogy az olasz Monzához igazol, de az üzlet nem jött össze. Costa Rica „szeme fénye” öt évet a Real Madridnál, további öt évet a PSG-nél töltött. A 2022–2023-as szezonban 17 alkalommal lépett pályára a Premier League-ben a Nottingham Forestnél kölcsönben.

A Tottenham és a Nottingham Forest egykori hátvédje, Serge Aurier is klub nélküli. Az előző szezonban a Galatasarayban játszott, mielőtt nyáron távozott. Az elefántcsontparti védő kétszeres Ligue 1-győztes a Paris St-Germainnel.

A 33 éves Joel Matip nyolc szezon után nyáron búcsúzott a Liverpooltól és hiába BL-győztes egyelőre csapat nélküli. Szóba hozták a West Ham Uniteddel, de abból az üzletből nem lett semmi.

Mats Hummelst a héten már összehozták az AS Romával, de a sajtóhíreket egyelőre nem erősítették meg. Mióta elhagyta nyáron a Borussia Dortmundot sokfelé keresett, most Olaszország lehet a befutó. Persze csak ha teljesítik a 2,5 millió eurós bérigényét, ami 35 évesen nem is kevés.

Brandon Williams a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, az FA-kupában és a Carabao-kupában játszott a Manchester United színeiben. A kilenc éves kora óta játszott a klubban, de nyáron elengedték 51 első csapatbeli meccs után. Azóta keresi új csapatát.

Victor Moses öt klubban játszott a Premier League-ben – Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke és West Ham. 33 évesen otthagyta a Szpartak Moszkvát, de hiába van a 220 PL-meccs a háta mögött, egyelőre csak megkeresései voltak, konkrét ajánlata nem.

Adrien Rabiot lehetne az egyik legnagyobb fogás, hogyha valaki lecsapna rá. A 29 éves Rabiot szerződése lejártával elhagyta a Juventust, miután 212-szer lépett pályára a Serie A-ban. A nyáron a Manchester Uniteddel hozták kapcsolatba, azonban nem nagyon látszik, hogy ott hol lenne helye. Bár elnézve a hétvégi produkcióját a Ten Hag-gárdának, lehet, hogy meg lehetne találni a szerepét.

Andre Gomesnek 100 PL-meccse volt az Everton színeiben 2018 és 2024 között. Idén nyáron aztán megunta az angol kalandot és a hírek szerint az Egyesült Államokba szerződne. Ezzel mindössze annyi a probléma, hogy a „fordított idény” és a bérsapka miatt csak akkor igazolhatna most oda, hogyha valakit kitesznek az adott MLS klub keretéből.

A 28 éves Robert Skov 100 Bundesliga meccs és öt év után otthagyta a Hoffenheimet és klub nélkül vár a jobb sorsára.

A Manchester United májusban bejelentette, hogy Anthony Martial távozik a klubtól. A francia csatár még mindig csak 28 éves, de eddig semmi konkrétum vele kapcsolatban. Volt szó egy török lehetőségről, most azt rebesgetik, hogy a Lille, amely ebben a szezonban a Liverpoollal találkozik a Bajnokok Ligájában, érdeklődik iránta.

A 30 éves Memphis Depay négy közé jutott Hollandiával az idei Európa-bajnokságon. Azonban az előző szezonban sérülés miatt kihagyott egy jelentős időszakot, ami nem tette keresetté. Persze lehet, hogy szeptemberre lesz csapata, hiszen az ingyen igazolhatóság fontos érv az olyan kluboknál, amelyek rosszabbul kezdik a szezont. Még akkor is, hogyha az ingyen igazolható nem jelenti azt, hogy teljesen ingyen.