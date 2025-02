Sinner ügyvédje szerint az olasz világelső nem akart alkut kötni

Jannik Sinner és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) közötti megállapodás nagy felháborodást váltott ki, a világelső teniszező ügyvédje pedig elárulta, hogy az olasz vonakodott elfogadni a döntést.

Sinner ügye a 2024-es Indian Wells-i tornán kezdődött, miután kétszer is pozitív mintát produkált a tiltott clostebol szerre. A szurkolók azonban csak augusztusban értesültek az esetről nyilvánosan, mivel a Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) titokban tartotta az egész vizsgálatot.

A WADA fellebbezett az ITIA azon döntése ellen, amely tisztázta Sinner nevét. Mindezt annak ellenére, hogy nem vitatta a tényt, hogy a játékost a fizioterapeutája véletlenül szennyezhette be a szerrel.

Ehelyett a teniszvilágot sokkolta a február 15-i bejelentés, miszerint WADA és Sinner csapata megállapodott az ügy lezárásában. Ennek következményeként a 23 éves játékos csupán egy három hónapos eltiltást kapott.

Sokan kíváncsiak az ügy hátterére. Sinner ügyvédje, Jamie Singer a BBC Sportnak adott interjújában árult el néhány részletet. Elmondta, hogy WADA januárban ajánlatot tett az ügy lezárására, de Sinner csapata előbb teljes védelmet akart benyújtani.

„Minden hihetetlenül gyorsan történt, néhány napon belül. Amikor azt mondtam neki, hogy ’talán el kéne fogadnunk a három hónapot’, ő azt válaszolta: ’miért tennénk ezt, ha az első független bíróság szerint nem kellett volna eltiltást kapnom, miért fogadjam el most a három hónapot?’”

„Az én tanácsom az volt, hogy sosem lehet tudni, mi fog történni egy tárgyaláson. Tudtuk, hogy WADA egyéves eltiltást akar, és ha nem fogadjuk el az ajánlatukat, akkor bíróságra mennek, ahol ki tudja, mit döntenek a három bíró. Ezért a három hónapos eltiltás szerintem jó megoldás volt.”

Singer védelmébe vette Sinner helyzetét azokkal szemben, akik szerint kivételező bánásmódban részesült más játékosokhoz képest.

