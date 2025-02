Szomorú nap a tenisz számára – Sinner eltiltása nagy port kavart

Jannik Sinner elfogadta a WADA által kiszabott három hónapos eltiltást, amiért 2024 márciusában kétszer is pozitív doppingmintát adott.

Nick Kyrgios élesen bírálta a döntést, mondván, ez „szomorú nap a tenisz számára”, és igazságtalanságot vélt felfedezni a rendszerben.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025